Москва, , 15:47 — REGNUM Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса, заявил 19 июня президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас уже можно сказать, достойно ответили на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей национальной экономики», — сказал глава государства в ходе совещания о последствиях распространения COVID-19 для экономики.

По его словам, стране смогла дать такой ответ, потому что в решающей степени могла «опереться на собственную технологическую и производственную базу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ направило Путину доработанный проект общенационального плана восстановления экономики.

Документ был доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами. Одновременно план дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны.

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