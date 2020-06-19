Париж, , 15:39 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон представит «первый ответ» в отношении Гражданкой конвенции по климату 29 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.

Ожидается, что глава государства примет авторов доклада в Елисейском дворце, «чтобы дать первый ответ на их предложения».

Издание отмечает, что около 150 авторов Гражданской конвенции по климату готовятся к тому, чтобы их выводы были приняты путем внутреннего голосования в эти выходные. После они представят свои предложения правительству.

Министр экологии Франции Элизабет Борн лично получит эти предложения 21 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Франции Эммануэль Макрон планирует провести референдум по предложениям Гражданской конвенции по климату.

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