Минск, , 15:42 — REGNUM В отношениях президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко ничего «не искрит». Об этом заявил 19 июня белорусский президент на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Минске.

Лукашенко передал Лаврову привет от Путина, сообщив, что только что между ними состоялся «открытый, добрый разговор». Он добавил, что предположения о некоторых трениях между ним и российским лидером ошибочны.

«Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Лавров пошутил в ответ, что искра необходима для зажигания, для движения вперёд.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил также, что никому не удастся «столкнуть лбами» его и Владимира Путина.

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