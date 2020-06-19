Киев, , 15:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Скальского с должности председателя Винницкой областной государственной администрации. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте президента Украины.

На место Скальского был назначен Сергей Борзов. Он родился в 1981 году. В 2006—2011 годах новый глава Винницкой областной администрации возглавлял команду КВН «Винницкие перцы», в 2011—2012 годах был директором команды КВН «Сборная Украины». С 2014 года Борзов возглавлял Государственное управление делами — сначала как исполняющий обязанности, а затем как руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заменил главу Киевской областной администрации. Им стал Василий Володин.

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