Бишкек, , 15:25 — REGNUM Недавно назначенный на пост премьер-министра Киргизии Кубатбек Боронов попросил прощения у киргизстанцев за нарушение санитарно-эпидемиологических правил во время проводов своего предшественника Мухаммедкалыя Абылгазиева и пообещал заплатить за это штраф. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 19 июня.

По словам высокопоставленного чиновника, помимо него самого также будут оштрафованы принимавшие участие в спровоцировавшей скандал групповой фотосессии экс-премьер-министр Абылгазиев, вице-премьер-министры и руководитель аппарата правительства.

«Штрафы на рядовых сотрудников аппарата распространяться не будут, так как руководители отделов вызвали их с рабочих мест на проводы бывшего премьер-министра. Поэтому они не будут наказаны», — подытожил Боронов.

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