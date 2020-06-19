Тбилиси, , 15:22 — REGNUM Соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили назвали распространенную грузинскими СМИ аудиозапись, которая первоначально появилась на одном из украинских сайтов и собеседниками в которой выступали экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и экс-министр юстиции Зураб Адеишвили, грубой фабрикацией и попыткой затуманить мозги избирателей перед предстоящими нынешней осенью выборами.

Так прокомментировал журналистам этот аудиоролик председатель фракции «Национальное движение» парламента Грузии Роман Гоциридзе.

«Это выдумки троллей, состряпанные фабрикации, хотят запутать мозги избирателей и опять посеять какие-то абсурдные подозрения», — отметил Гоциридзе. Целью подобных публикаций он назвал дезинформацию с целью нанесения ущерба политическим оппонентам.

Напомним, что согласно распространенной украинским сайтом аудиозаписи, можно сделать вывод, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и экс-министр юстиции Зураб Адеишвили, как минимум, знали о плане ликвидации Габунии, но были недовольны тем, что гендиректор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия и украинская сторона разгласили этот план раньше времени.

Напомним, что 12 июня служба госбезопасности Грузии арестовала гражданина России Васамбека Бокова, который обвиняется в приобретении и пользовании фальшивыми документами, а также в отношении которого ведется дело о подготовке умышленного убийства. Но до официального распространения этой информации, 15 июня ее в своеобразном виде разгласили вначале телекомпания «Формула», а затем гендиректор «Мтавари архи» Ника Гварамия, сообщив, что якобы Боков по поручению Кадырова готовил убийство журналиста Габунии.

Грузинские эксперты в связи с такой осведомленностью Ники Гварамии говорят о его возможной уголовной ответственности за несообщение правоохранительным органам о готовящемся преступлении.

Сегодня в Тбилисском городском суде был допрошен Габуния, а вслед за ним на допрос явился и Ника Гварамия. Они были допрошены в таком формате, так как от явки в проводящую расследование Службу госбезопасности отказались.