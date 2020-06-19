Минск, , 15:30 — REGNUM Никому извне не под силу ухудшить отношения России и Белоруссии или спровоцировать конфликт их лидеров. Об этом заявил 19 июня белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Минске.

Он отметил, что в настоящее время и у России, и у Белоруссии хватает проблем. Это пандемия коронавируса, проблемы на международном уровне. Оба государства готовятся к голосованиям, потому ситуации «зеркально отражаются».

Проблемы не катастрофические, они будут решены, заверил Лукашенко. Он подчеркнул, что «абсолютно согласен» с президентом России Владимиром Путиным, потому чьи-то надежды на их разногласия не оправдаются.

«Поэтому, если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится», — цитирует Лукашенко БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом.

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