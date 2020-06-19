Брюссель, , 15:08 — REGNUM Европейский союз призвал власти Белоруссии освободить претендента на пост главы государства Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Об этом 19 июня говорится в заявлении представителя Внешнеполитической службы ЕС.

«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их от предварительного заключения и гарантировать полное уважение верховенства закона», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты связывают задержание экс-главы «Белгазпромбанка» и кандидата в президенты Виктора Бабарико с двумя факторами — давление на основного политического соперника Александра Лукашенко, а также со стремлением Лукашенко оказать давление на российских партнёров с целью добиться снижения цены импортируемого российского газа.

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