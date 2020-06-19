Тбилиси, , 15:12 — REGNUM Предварительный подсчет тех, кто поддерживает выборную реформу в Грузии показал, что за нее могут проголосовать 117 депутатов парламента. Об этом 19 июня рассказал журналистам лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"92 депутата гарантированно поддерживают проект конституционных изменения, — сообщил Мдинарадзе о членах большинства, согласных с реформой. — Что касается той части оппозиции, которая заявила о поддержке, они должны взять на себя полную ответственность в связи с дополнительными голосами. В общей сложности мы посчитали 117 голосов».

Мдинарадзе добавил, что принятию закона о выборной реформе не будет ничего угрожать, в том случае если все депутаты, которые заявили о своей поддержке, не передумают.

Стоит отметить, что для проведения реформы по голосованию на парламентских выборах в Грузии, нужно внести поправки в Конституцию. Для этого законопроект должны поддержать не менее 113 депутатов парламента из 150.

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