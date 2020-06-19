Москва, , 15:07 — REGNUM Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован 19 июня на сайте Кремля.

Отмечается, что новые орден и медаль учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ. Указом утверждены статут и описание ордена, положение и описание медали, а также рисунки наград.

Напомним, Николай Пирогов (1810—1881) — выдающийся русский хирург и учёный. Его считают основоположником военно-полевой хирургии в России, а также основателем отечественной школы анестезии.

Лука Крымский, в миру Валентин Войно-Ясенецкий (1877 — 1961) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Симферопольский и Крымский, хирург и учёный. В 2000 году архиепископ Лука причислен к ли­ку свя­тых священноисповедников Рус­ской православной церкви.