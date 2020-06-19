Москва, 19 июня 2020, 15:05 — REGNUM Бывшие страны соцлагеря избрали полем своей гибридной войны против РФ итоги Второй мировой войны, считает профессор факультета глобальных процессов МГУ Александр Сагомонян. Об этом он заявил 19 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя статью президента РФ Владимира Путина «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин призвал без каких-либо спекуляций изучать причины начала Второй мировой войны.