Москва, , 15:05 — REGNUM Бывшие страны соцлагеря избрали полем своей гибридной войны против РФ итоги Второй мировой войны, считает профессор факультета глобальных процессов МГУ Александр Сагомонян. Об этом он заявил 19 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя статью президента РФ Владимира Путина «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».

«Для меня есть два Запада. Есть Восточная Европа. Это бывшие соцстраны и бывшие республики Советского Союза, — сказал Сагомонян. — Они избрали полем информационной, гибридной войны итоги Второй мировой войны. И Путин через голову этих стран, обращаясь к их большим западным партнёрам, пытается показать, насколько опасен пересмотр итогов Второй мировой войны. Что может рухнуть абсолютно всё».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин призвал без каких-либо спекуляций изучать причины начала Второй мировой войны.