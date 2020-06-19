Джакарта, , 15:05 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что экономические условия в Индонезии, затронутой эпидемией, лучше, чем в ряде других стран, особенно в европейских странах, сообщает Kompas.

На основании данных Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), экономический рост в различных странах мира будет снижаться.

По первоначальной оценке, мировой экономический рост упадет примерно на 2,5%. Но два дня назад ОЭСР заявила, что падение роста экономики может достичь и 6−7,6%.

По словам президента Индонезии, во втором квартале 2020 года рост экономики в европейских странах упал на 15−17% из-за длительного карантина. В то время как мировые институты прогнозируют, что экономический рост в этих странах упадет на 9−12% в 2020 году.

«Я должен говорить, как есть. Во втором квартале у нас будет минус, может быть, от минус 3 до 3,8%. Наша оценка такая», — заявил глава государства, отметив, что в текущем квартале рост экономики Индонезии все еще был положительным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезиисравнил ситуацию, вызванную эпидемией, в Индонезии с рядом других стран.

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