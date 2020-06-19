Берлин, , 16:20 — REGNUM Расширение санкций США в отношении Сирии является оправданным. Такое мнение 19 июня высказал на брифинге в Берлине представитель немецкого министерства иностранных дел Кристофер Бургер.

По словам представителя немецкого МИД, сирийские власти всё ещё не готовы делать признаний, много лет блокируют политический процесс, идущий под эгидой ООН и «цинично» демонстрируют свою незаинтересованность в мирном урегулировании в стране.

«До тех пор, пока сирийский режим не изменит свое жестокое поведение, не прекратит свои тяжкие преступления против прав человека и гуманитарного права, снятия санкций не может быть», — заявил Бургер.

Также он указал, что, по его мнению, новые санкции не станут для простых сирийцев обременением, так как оно итак в последние девять лет «испытало неизмеримые страдания».

При этом Бургер напомним, что Евросоюз также принял решение о принятии мер в отношении «виновных в тяжких преступлениях в Сирии» или получающих «доход от ведения военных действий» лиц и подчеркнул, что, по его мнению, новые санкции США против Сирии имеют целевое назначение и «не имеют негативного влияния на обеспечение гражданского населения».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки зафиксировали два нарушения перемирия на территории данной страны.