Ново-Огарево, Московская область, , 14:49 — REGNUM Разлив топлива в Норильске поставил вопрос о проведении масштабных проверок на других объектах, где могут возникнуть аналогичные происшествия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявил президент Владимир Путин на встрече по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.

«Конечно, важно извлечь уроки из сложившейся ситуации. Я уже, как вы знаете, дал поручение Росприроднадзору провести проверки аналогичных объектов не только в Норильске, но и по всей стране», — заявил Путин.