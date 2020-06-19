Москва, , 14:49 — REGNUM Статья президента Владимира Путина «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» производит впечатление официального заявления, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 19 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Эта статья почти как официальное заявление. Эта статья как Мюнхенская речь», — сказал Журавлев.

«Всё советское время было базовое понятие, что СССР ведущую роль сыграл во Второй мировой войне, — отметил в свою очередь военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. — И тогда ни у кого на Западе не возникало мыслей, что это не так. Потому что на Западе у власти находились люди, прошедшие войну. И было поколение, которое работало, трудилось. И ни у кого не было мысли, что Советский Союз не сыграл основную роль».

При этом Шурыгин подчеркнул, что у статьи Путина есть ещё один важный мессидж.

«Мы говорим то, от чего мы никогда не отступим, — сказал Шурыгин. — От того, что является нашей позицией, нашим окопом, нашим фронтом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в своей статье Путин написал, что созданная по итогам Второй мировой войны система международных отношений является главным её итогом.

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