Минск, , 14:32 — REGNUM Власти Белоруссии «поставят на место» любой банк, который будет заниматься не своим делом, в том числе финансированием политических кампаний. Об этом 19 июня заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, отдельные «провокаторы запустили в СМИ тему чуть ли не развала дочек российских банков в Белоруссии», обвинив «власть в переводе счетов госпредприятий и так далее». Он добавил, что если банк «будет заниматься не своими делами — поставим на место».

«Будь то российский, американский, швейцарский или польский — нам все равно, какой банк. Есть закон — выполняй этот закон», — цитирует Лукашенко БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 июня, комитет государственного контроля Белоруссии официально заявил о задержании основного участника президентской кампании — экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

Сообщалось, что Бабарико «был задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности».

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