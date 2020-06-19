Джакарта, , 14:30 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что борьба с пандемией станет приоритетной темой для обсуждения на 36-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antara.

«Из-за актуальности проблемы я уверена, что усилия по преодолению пандемии будут на повестке дня саммита АСЕАН», — заявила глава МИД Индонезии.

Ранее Вьетнам в качестве принимающей стороны предлагал провести 36-й саммит АСЕАН в городе Дананг лицом к лицу. Но из-за соображений безопасности, было принято решение провести онлайн-саммит АСЕАН 26 июня 2020 года.

По словам главы МИД Индонезии, несмотря на то, что до проведения саммита осталась неделя, государству ещё не предоставили официальную повестку дня.

Ожидается, что главы государств обсудят развитие сообщества АСЕАН, внешних связей и будущих направлений, а также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Южно-Китайском море не станет приоритетной темой обсуждения на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который состоится 26 июня 2020 года.

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