Париж, , 14:35 — REGNUM Россия и США должны приступить к переговорам по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), к ним могли бы присоединиться и европейские страны. Об этом заявил 19 июня французский сенатор Андрэ Валлини в ходе совместного заседания в видеоформате комитета Совета Федерации по международным делам и комиссии французского сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам.

Сенатор отметил, что во Франции обеспокоены прекращением договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также неопределённостью в отношении договора СНВ-3. Россия и США должны обязательно обсуждать его продление, потому что он касается не только этих стран, но и всего европейского континента.

«Мы думаем, что европейские страны могли бы принять участие в этих переговорах, которые непосредственно касаются и Европы, и НАТО», — сказал Валлини.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что от США не поступает позитивных сигналов по вопросу продления договора СНВ-3.

Читайте также: Антонов заявил об отсутствии позитивных сигналов по СНВ-3 от США