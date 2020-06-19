Уфа, , 14:27 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил и наградил орденом Салавата Юлаева председателя Центрального духовного управления мусульман РФ Талгата Таджуддина в связи с 40-летием со дня его избрания Верховным муфтием страны. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, Радий Хабиров поблагодарил Талгата Таджуддина за долгую работу на благо России и мусульман.

По словам главы Башкирии, Верховный муфтий действительно является главным духовным настоятелем, патриотом и укрепляет веру мусульман. Все это время духовный лидер выступал за межконфессиональное согласие и мир, а также отстаивал государственность России.

По словам Талгата Таджуддина, руководство Башкирии уделяет большое внимание духовно-нравственному возрождению, что является важнейшей составляющей процветания страны, мира и спокойствия.

Отмечается, что глава республики и Верховный муфтий осмотрели ход строительства учебного комплекса Российского исламского университета ЦДУМ РФ, в котором сейчас строители завершают отделочные работы. Планируется, что комплекс откроет свои двери осенью текущего года.

Кроме этого, Радий Хабиров и Талгат Таджуддин посетили Первую соборную мечеть Уфы. Там они прочитали намаз и поздравили пару молодожёнов с заключением брака.

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