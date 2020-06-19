Москва, , 14:21 — REGNUM

Никите Хрущёву удалось сделать многое для того, чтобы скрыть, в своих политических целях, правду о начальном периоде Великой Отечественной войны, но правда всё же находит свою дорогу к тем, кто хочет её знать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 19 июня, комментируя открытие мультимедийного раздела «В первые дни Великой Войны» на сайте Министерства обороны.

Как сообщалось ранее, в этом разделе размещены ранее не публиковавшиеся архивные документы, в том числе оперативные и разведывательные сводки, записи из дневников и воспоминания участников первых боёв.

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«Начало Великой Отечественной войны — это дни великого героизма и великой трагедии. Они были оболганы — подло, гадко, грязно. Сделано это было по указанию Никиты Хрущёва и им самим. Он полагал, что так сможет принизить роль в той войне Иосифа Виссарионовича Сталина.

На некоторое время Хрущеву это удалось. Я, например, вырос со знанием о том, что телеграмма о приведении войск приграничных округов РККА в боевую готовность пошла из Москвы только в ночь на 22 июня 1941 года. Несколько лет тому назад, однако, от покойного Олега Александровича Ржешевского, крупнейшего русского историка Второй мировой войны, я узнал, что директива о приведении войск первого стратегического эшелона в полную боевую готовность и преобразовании управлений округов в управления фронтов была направлена в войска 18 июня 1941 года. Согласитесь, разница огромная! Исходного текста директивы до сих пор не опубликовано, но о ней хорошо известно по ссылкам на неё в соответствующих приказах тех округов (и далее вниз до дивизий), где она была выполнена — например, в Одесском округе. Но где-то и не была выполнена… Это, в частности, вменялось в вину генералу Павлову и другим командирам Западного особого военного округа, что отражено в протоколах следствия и судебного разбирательства по их делу.

А генерал-полковник танковых войск Полубояров сообщал в своих воспоминаниях, что 12-й мехкорпус, который он тогда инспектировал в ПрибВО, получил приказ о приведении в боевую готовность 16 июня 1941 года…

Одним словом, Хрущёву немало удалось сделать для того, чтобы в своих политических целях скрыть правду и о начальном периоде Великой Отечественной войны, и, частично, о всей той войне в целом, исказить эту часть нашей истории. То же самое касается предвоенного и послевоенного времени. Потом свой грязный вклад в это дело внесли перестройщики.