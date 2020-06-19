Минск, , 14:21 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск. Об этом 19 июня сообщает посольство РФ в Белоруссии на своей странице в соцсети Twitter.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

Также к сообщению прикреплено видео, на котором запечатлено, как глава МИД РФ спускается по трапу самолета в минском аэропорту.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву на парад Победы, который состоится 24 июня.