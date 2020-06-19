Киев, 19 июня 2020, 14:24 — REGNUM Певец Святослав Вакарчук вышел из фракции «Голос», заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, сообщил 19 июня парламентский телеканал «Рада».
Сам Вакарчук объяснил свои действия желанием сложить полномочия депутата Верховной рады вопреки решению парламента:
Вместо Вакарчука в Раду должна войти Алина Свидерская — «юрист, высококлассный специалист по энергетике, выпускница Кембриджа», — отметил певец.
Поступок Вакарчука прокомментировал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский:
Напомним, ранее Верховная рада Украины отклонила заявление Вакарчука о сложении депутатского мандата.
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