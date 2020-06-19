Киев, , 14:24 — REGNUM Певец Святослав Вакарчук вышел из фракции «Голос», заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, сообщил 19 июня парламентский телеканал «Рада».

Сам Вакарчук объяснил свои действия желанием сложить полномочия депутата Верховной рады вопреки решению парламента:

«Единственный выбор, который Верховная рада мне оставила по закону, это сначала выйти из фракции, а затем быть исключённым съездом партии из избирательного списка, согласно конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата», — написал артист на своей странице в социальной сети Facebook.

Вместо Вакарчука в Раду должна войти Алина Свидерская — «юрист, высококлассный специалист по энергетике, выпускница Кембриджа», — отметил певец.

Поступок Вакарчука прокомментировал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский:

«Никогда не сдавайся, позорься до конца», — написал он в своём telegram-канале.

Напомним, ранее Верховная рада Украины отклонила заявление Вакарчука о сложении депутатского мандата.

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