Тбилиси, , 14:32 — REGNUM Единые кандидаты, которых объединившиеся оппозиционные партии решили выдвинуть на мажоритарных округах в Тбилиси во время парламентских выборах, имеют «нулевые» шансы на победу. Так 19 июня прокомментировала новость об объединении нескольких партий председатель комитета по защите прав человека парламента Грузии Софо Киладзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По мнению депутата, те, кого выдвинули от оппозиционных партий всем известны и не наберут большинства во время голосования.

«Лучше кандидатов в мажоритарии у них реально нет, исходя из тех лиц, которых мы знаем, да и не может быть, естественно. Поэтому шансы того, что они победят на выборах, равны нулю», — сказала Киладзе.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько оппозиционных партий 19 июня опубликовали список единых кандидатов, которые будут выдвинуты на предстоящих парламентских выборах на мажоритарных округах. Из шести округов партии договорились по шести.

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