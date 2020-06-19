Москва, , 14:14 — REGNUM Основной посыл статьи президента России Владимира Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» гласит, что нельзя ломать то, что было построено после Второй мировой войны. Об этом 19 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил профессор факультета глобальных процессов МГУ Александр Сагомонян.

«Наш президент хочет сказать западной аудитории, западной элите: нельзя ломать то, что создано после Второй мировой войны. Это главный посыл, — сказал Сагомонян. — Мы такой кровью это всё завоевали. Каждая советская семья потеряла своих близких. Американцы воевали, и половина Америки об этом не знала. А у нас это коснулось каждого. И Путин своей статьёй говорит, что мы выстрадали эту Победу. И возникший после неё мир мы не должны разрушать. Вот это его главный посыл».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 июня 2020 года в американском журнале National Interest была опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне.