Минск, , 14:12 — REGNUM Рейтинг Александра Лукашенко настолько низок, что шансов на переизбрание у него нет, отсюда его попытки запугивать, инсценировать «майданы» и обвинять Россию, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 19 июня, политолог Дмитрий Болкунец, комментируя высказывания президента Белоруссии.

Как сообщалось ранее, 18 июня был арестован основной соперник Лукашенко на выборах — Виктор Бабарико. Его обвинили в противоправной деятельности под руководством «больших начальников «Газпрома». 19 июня Лукашенко заявил, что власть смогла «сорвать масштабный план дестабилизации Белоруссии и привода страны к некоему майдану».

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« Лукашенко очень напуган тем, насколько низок его рейтинг. Он пытается действовать силовым путем, запугивает, чтобы удержать власть. По некоторым данным, реальный рейтинг его поддержки не превышает 3%. С таким не переизбираются.

Отсюда и игра на публику с «предотвращениями майданов». Но, думаю, такая игра эффективной не будет, и ожидаемой им реакции со стороны общества не последует. Накануне мы видели акции протеста в Минске. Думаю, они будут и сегодня.

Арест основного соперника тоже показывает, что Лукашенко боится предстоящего поражения, в результате которого он, скорее всего, будет вынужден покинуть страну. Сейчас он рассчитывает на реакцию Россию и ее вмешательство. Но никакой реакции нет.