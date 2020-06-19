Братислава, , 14:18 — REGNUM Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что граждане страны смогут свободно посещать Польшу. Об этом 19 июня сообщается в заявлении главы правительства.

Тем не менее, Матович порекомендовал не посещать Силезское воеводство, так как там зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

«С субботы, 20 июня граждане Словакии смогут посещать Польшу. Но мы не рекомендуем посещать Силезский регион, так как здесь выявлена вспышка коронавируса», — отметил Матович.

Напомним, по последним данным, в Словакии выявлено 1 тыс. 576 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 28 пациентов.