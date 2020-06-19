Москва, , 14:09 — REGNUM Особую значимость 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для России и Белоруссии обсудили главы двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщили 19 июня в пресс-службе Кремля.

Стороны обсудили юбилей Победы в контексте предстоящих торжественных мероприятий 24 июня. Во время телефонного разговора собеседники обсудили также сотрудничество в рамках борьбы против коронавируса. Кроме того, стороны выразили удовлетворение в связи с завершением работы над соглашением о взаимном признании виз.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Александр Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве. Сам глава государства подтвердил свое намерение еще 16 июня во время рабочей поездки в Гродненсую область.

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