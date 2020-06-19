Минск, , 14:09 — REGNUM В белорусской дочерней структуре Газпрома сидят воры и мошенники, и сочувствующие им могут дождаться крайних мер воздействия со стороны государства. Об этом сегодня, 19 июня заявил Александр Лукашенко, комментируя «дело Белгазпромбанка» на совещании по мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы.

Руководитель постсоветской республики не стеснялся в выражениях, комментируя уголовное «дело Белгазпромбанка». Бывший глава правления третьего по величине банка Виктор Бабарико в мае покинул свой пост ради участия в президентских выборах и быстро стал главным конкурентом Лукашенко. Теперь экс-банкир со своим сыном — главой избирательного штаба Эдуардом Бабарико находятся в сизо КГБ.

«Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в Белгазпромбанке, делать героев. Этого не получится. Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут. А тот, кто это допустил, мы еще с этим разберемся», — предупредил Лукашенко.

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«Я пока прошу и предупреждаю прежде всего этих людей: не делайте этого, не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования, не подталкивайте нас к этому», — заявил Лукашенко.

Он также сообщил, что спецслужбам известны участники массового выступления граждан Белоруссии вечером 18 июня, возмущённых арестом Бабарико и скандировавших «Отпусти!». При этом Лукашенко отметил: «Там половина пацанов, которые не имеют к выборам никакого отношения — 15−16−17 лет. Они не помнят Белоруссию, из которой мы выходили с вами в лаптях и без штанов в середине 90-х. Они не помнят этих талонов, не помнят, что мы не могли купить бутылку какого-то молока. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы испечь хлеб».

«На кону даже не стабильная Белоруссия, чистенькая и уютная, а независимость страны. Просто хотят сломать страну», — подчеркнул Лукашенко.

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«Мы видим этих людей и видим их технологии. К примеру, «карусели», которые были созданы при сборе подписей, когда толпой ходили по очереди, растянувшись на километр. И одни и те же подписывали за всех кандидатов, кроме Лукашенко», — поведал руководитель постсоветской республики.

Кроме того, дежурные обвинения были адресованы журналистам. По мнению Лукашенко «неконструктивную позицию заняли и представители отдельных СМИ».

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Обращаясь к участникам пятничного совещания, он указал на степень угрозы, сказав: «Никто мне и всем нам не простит уничтожение Белоруссии».

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