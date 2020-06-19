Москва, , 14:02 — REGNUM Статья президента России Владимира Путина «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» призывает вернуться к общему миру, который просуществовал 75 лет, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 19 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Безусловно, статья рассчитана на тех, кого любят называть истеблишментом. На тот политический класс, который создаёт сегодня политическую реальность. И, на мой взгляд, главный мессидж: сегодня, спустя 75 лет, все опоры пошатнулись, и нужно снова устанавливать правила. Нужно возвращаться к тому общему миру, который мы построили. Потому что худой он был или добрый, но он простоял 75 лет. Это мессидж не только самого Владимира Путина, но это посылка России. Это текст, который написала Россия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия») заявил, что статья президента РФ послужит очень важным уроком для граждан в других странах и станет предметом анализа для глав других стран.

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