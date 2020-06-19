Москва, 19 июня 2020, 14:02 — REGNUM Статья президента России Владимира Путина «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» призывает вернуться к общему миру, который просуществовал 75 лет, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 19 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия») заявил, что статья президента РФ послужит очень важным уроком для граждан в других странах и станет предметом анализа для глав других стран.
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