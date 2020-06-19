Москва, , 13:59 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву на парад Победы 24 июня, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что сегодня, 19 июня, лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого акцентировали значимость мероприятий в честь Дня Победы для народов двух стран.

«В контексте предстоящих 24 июня в Москве торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в которых примет участие Александр Лукашенко, акцентирована особая значимость этого юбилея для народов двух стран», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году исполняется 75 лет со дня Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия, запланированные на 9 мая, пришлось отменить, так как в мае в России был пик эпидемии коронавируса.

В итоге российское руководство приняло решение провести парад Победы 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад Победы.

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