Тбилиси, , 13:54 — REGNUM «Если кто и хочет меня убить, то это Россия, Рамзан Кадыров, и, конечно, Путин», — заявил после окончания его допроса в Тбилисском городском суде грузинский журналист Георгий Габуния.

На вопрос журналистов, что он думает о распространенной украинском сайтом аудиозаписи, из которой можно сделать вывод, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и экс-министр юстиции Зураб Адеишвили, как минимум, знали о плане ликвидации Габунии, он ответил, что эту запись пока не видел и не слушал, узнал о ней только что, поэтому комментировать не будет.

Со своей стороны он подтвердил, что определенная информация о готовящемся покушении была известна и ему самому, но отметил, что в детали вдаваться не будет.

«Из-за того, что такая информация существовала, мне усилили охраны и уже два месяца фактически я хожу как пленник… Я не удивляюсь поэтому, что если такая информация была у меня и Ники Гварамия, ее могли знать и другие», — отрезал Габуния.

Помимо Георгия Габунии правоохранительные органы планируют допрос и гендиректора телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия.

Журналист также подтвердил, что в Службе госбезопасности ему предложили в дальнейшем назначить государственную охрану, но отметил, что предварительно обсудит этот вопрос с адвокатом, а затем даст свой ответ на это предложение.

Напомним, что 12 июня Служба госбезопасности Грузии арестовала гражданина России Васамбека Бокова, который обвиняется в приобретении и пользовании фальшивыми документами, а также в отношении которого ведется дело о подготовке умышленного убийства. Но до официального распространения этой информации, 15 июня ее в своеобразном виде разгласили вначале телекомпания «Формула», а затем гендиректор «Мтавари архи» Ника Гварамии, сообщив, что Боков по поручению Кадырова готовил убийство журналиста Габуния.

Грузинские эксперты в связи с такой осведомленностью Ники Гварамия говорят о его возможной уголовной ответственности за несообщение правоохранительным органам о готовящемся преступлении.