Киев, , 14:01 — REGNUM Бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщили о подозрении в совершении незаконных действий, нанесших ущерб государству, сообщила 19 июня пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«19 июня 2020 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры — ИА REGNUM)… сообщили экс-министру инфраструктуры Украины о подозрении в совершении незаконных действий, в результате которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн (около $1,1 млн — ИА REGNUM)», — сказано в сообщении.

Бывшего чиновника подозревают в нарушении части 2 статьи 211 УК Украины «Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшающего поступления бюджета вопреки закону».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня 2020 года в доме Омеляна произошёл обыск.

Читайте также: В дом бывшего украинского министра «ворвались» с обыском детективы ГБР