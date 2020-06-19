Киев, 19 июня 2020, 14:01 — REGNUM Бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщили о подозрении в совершении незаконных действий, нанесших ущерб государству, сообщила 19 июня пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Бывшего чиновника подозревают в нарушении части 2 статьи 211 УК Украины «Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшающего поступления бюджета вопреки закону».
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня 2020 года в доме Омеляна произошёл обыск.
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