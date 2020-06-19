Москва, , 13:52 — REGNUM Заключение Венецианской комиссии по поправкам к Конституции носит рекомендательный характер, отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Благодарю членов Венецианской комиссии за огромную проделанную работу, но их заключение, однако, носит лишь рекомендательный характер», — отметил Толстой в Facebook.

Венецианская комиссия недовольна поправкой в российскую Конституцию о приоритете национальных интересов и прав наших граждан над международными пасквилями, коими являются решения «компетентных международных органов» в последние годы, отметил парламентарий.

По словам депутата, межгосударственные структуры не являются непогрешимыми — в том числе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«До сих пор там не разрешен острый вопрос, связанный со скрытым и явным влиянием крупных западных правозащитных НПО, что было отражено в соответствующем докладе Страсбургского «Европейского центра закона и правосудия», который прямо указал на связь значительного числа судей ЕСПЧ со структурами Джорджа Сороса. Все это сказывается на качестве, беспристрастности и справедливости выносимых судом постановлений», — напомнил Толстой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Венецианская комиссия опасается, что поправка позволит России не исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Она должна их исполнять как член Совета Европы и участник европейской Конвенции о правах человека.

В Совфеде заверили, что позиция Венецианской комиссии принята к сведению, но никаких изменений в закон о поправке вносится не будет.