Москва, , 13:52 — REGNUM

Приведённые в статье Владимира Путина для издания National Interest оценки за редким исключением являются основной линией патриотической исторической науки России, закрепление этой линии на уровне высшего руководителя можно только приветствовать, но к статье президента есть и ряд серьезных вопросов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 19 июня.

«Статья Владимира Путина о войне — это крупное событие нашей внутренней и мировой политической жизни. Приведённые в ней оценки за редким исключением являются основной линией патриотической исторической науки нашей страны, и её закрепление на уровне высшего руководителя можно только приветствовать.

Положительных оценок этой статье дадут ещё немало, поэтому отмечу то, что вызвало несогласие.

Мне непонятно, что имеет в виду Владимир Путин, когда говорит, что «все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за начало Второй мировой войны». И что «каждая совершала непоправимые ошибки, самонадеянно полагая, что можно обхитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой беды». Как это относится к СССР? В чём его вина? В чём его «непоправимые» ошибки и «самонадеянность»? Я их не вижу.

Непонятна мне и мысль о «дававших себя знать во время Великой Отечественной войны «жестоких разломах, порождённых революцией и Гражданской войной, нигилизме, издевательском отношении к национальной истории, традициям, вере, которые пытались насаждать большевики». Как её сопрячь с тут же сделанным заявлением, что план Гитлера «поощрять любую форму разногласий и раскола» в СССР в первые же дни войны провалился? После 22 июня 1941 года никаких отсылок к Гражданской войне быть не могло — были только предательство и пособничество врагу.

Вчерашним днём считаю реверанс в адрес пресловутого постановления ВС СССР от 24 декабря 1989 года, в котором были осуждены советско-германские секретные протоколы 1939 года. Неужели до сих пор не понятен вред этого документа и как инструмента разрушения СССР, и как отправной точки тезиса о «сговоре» Сталина и Гитлера, то есть об их общей ответственности то ли за судьбу Польши, то ли за начало всей войны — уж и не знаю. Давно пора это постановление отменить.