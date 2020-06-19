Тегеран, , 13:40 — REGNUM Иран отвергает принятую резолюцию в отношении атомной программы Тегерана, которая была принята Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ). Об этом 19 июня заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади.

«Иран полностью отвергает эту резолюцию и примет соответствующие меры в качестве ответ», — цитирует его слова агентство INSA.

Он добавил, что принявшие это решение «будут нести ответственность за последствия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три европейские страны (Великобритания, Франция и Германия) выступили на заседании Совета МАГАТЭ с заявлением, в котором призвали к продолжению проверки ядерной деятельности Ирана. Они также отметили, что это решение не означает, что нужно сделать шаг навстречу пути автоматического решения, ведущему в Совет Безопасности ООН.

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