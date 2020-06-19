Москва, , 13:45 — REGNUM Российский президент Владимир Путин 19 июня заслушает доклады об устранении последствий разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что Путин лично контролирует ситуацию с ликвидацией этого серьёзного ЧП. Доклады о том, как проходит ликвидация, представят глава МЧС Евгений Зиничев, глава Росприроднадзора Светлана Родионова, губернатор Красноярского края Александр Усс и глава «Норникеля» Владимир Потанин.

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Путин уже проводил видеоконференцию по ситуации в Норильске. Тогда он поддержал предложение главы МЧС объявить разлив топлива чрезвычайным происшествием федерального уровня.

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