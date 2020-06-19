Сеул, , 13:38 — REGNUM В связи с ухудшением межкорейских отношений министры обороны Южной Кореи и США проведут видеоконференцию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

По их словам, в настоящее время стороны согласовывают точную дату. По предварительным данным, встреча в онлайн формате пройдет до 30 июня.

Напомним, что первоначально представители двух стран намеревались провести видеоконференцию в июне в связи с отменой ежегодной встречи министров обороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Сингапуре, известную как диалог Шангри-Ла, из-за коронавируса.

Однако после подрыва межкорейского отделения связи и заявления генштаба Корейской народной армии о формировании военного контингента для проведения учений, предполагается, что стороны ускорят процесс согласования даты и повестки встречи.

Ожидается, что в рамках встречи министры обороны Южной Кореи и США обсудят вопросы проведения совместных учений, запланированных на август, ситуацию на Корейском полуострове и тему разделения военных расходов.

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