Джакарта, , 13:32 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо сравнил ситуацию, вызванную эпидемией, в Индонезии с рядом других стран, сообщает Kompas.

Джоко Видодо заявил, что ситуация в Индонезии лучше, чем в других странах. Об этом он заявил на встрече с несколькими отставными офицерами в президентском дворце в Богоре.

Одной из стран, упомянутых главой государства, являются Соединенные Штаты (США).

«Например, число положительных случаев в США уже превышает два миллиона человек, более 120 тысяч человек скончались», — заявил Джоко Видодо, добавив, что в Индонезии выявлено 43 803 случая заражения SARS-CoV-2.

По словам президента, в других странах, таких как Бразилия, подтвердили около 800 000 случаев заражения. Кроме того, в Великобритании, России и Индии выявлено более 500 000 случаев.

Джоко Видодо также отметил, что в регионе Юго-Восточной Азии Индонезия является страной с самым высоким показателем случаев заражения SARS-CoV-2 после Сингапура.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Индонезии подтвердили более тысячи новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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