Москва, , 13:35 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не считает, что может манипулировать главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил 19 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующий фрагмент из мемуаров бывшего советника Трампа Джона Болтона.

«Путин не может играть на Трампе, как на скрипке», — сказал Песков, опровергая мнение Болтона.

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер не раз говорил в интервью, что именно он думает о Трампе. Песков добавил, что Путин не считает Трампа легко поддающимся чужому воздействию.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в США должна выйти книга экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о его работе в Белом доме. Пока в СМИ появились отдельные фрагменты.

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