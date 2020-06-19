Москва, , 13:32 — REGNUM Известие о смерти бывшего главы Чувашской республики Михаила Игнатьева — это «очень печальная новость». Об этом 19 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это, безусловно, очень печальная новость», — сказал пресс-секретарь и добавил, что в Кремле соболезнуют всем, кто потерял родственников из-за пандемии коронавирусной инфекции.

При этом Песков отметил, что каких-либо заявлений со стороны президента России Владимира Путина в связи с этим не планируется.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице в Санкт-Петербурге из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, усугубленной двусторонней пневмонией.