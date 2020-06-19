Чебоксары, , 13:24 — REGNUM Первый заместитель председателя Совета Федерации, бывший президент Чувашии Николай Федоров выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Игнатьева. Об этом сообщается на его официальной странице.

«Безвременный уход в возрасте, когда человек полон жизненных сил, надеется на будущее, строит смелые планы и уверенно смотрит в завтрашний день, — это огромная трагедия и невосполнимая потеря для родных и близких. Мужества, силы духа и стойкости вам в этот скорбный час», — говорится в телеграмме, направленной Николаем Федоровым.

Вице-спикер Совета Федерации выразил «искренние и глубокие соболезнования» родным и близким Михаила Игнатьева.

Ранее соболезнования семье экс-руководителя республики выразил врио главы Чувашии Олег Николаев, подчеркнув, что «смерть родного человека — всегда больно и неожиданно». По его словам, Михаил Игнатьев «был не в том возрасте, когда смерть воспринимается как что-то само собой разумеющееся».

Как сообщало ИА REGNUM, 58-летний Михаил Игнатьев скончался 18 июня в одной из клиник Санкт-Петербурга. Он 9,5 лет руководил Чувашией, сложив полномочия 29 января 2020 года.

Церемония прощания и похороны пройдут в Чувашии 21 июня. Организацией похорон занимается республиканская правительственная комиссия.

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