Москва, 19 июня 2020, 13:22 — REGNUM Граждане должны научиться отличать достоверную информацию от недостоверной и критически относиться к сведениям, распространяемым через неофициальные источники, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 19 июня, глава Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников, комментируя случаи распространения недостоверной информации о подготовке и проведении голосования по поправкам в Конституцию.

«С фейками вокруг темы голосования по поправкам в Конституцию всё несколько сложнее, чем, скажем, с той недостоверной информацией, которая распространялась об эпидемии коронавируса. В том случае для противодействия фейкам было важно, чтобы официальные источники оперативно отрабатывали повестку, быстро сообщали о количестве пострадавших, утвержденных мерах противодействия. И этой оперативно изложенной официальной позиции мы могли доверять.
Тут иная ситуация ‑ и весьма своеобразные фейки. Скажем, распространяются сведения о том, что те, кто не проголосуют, будут оштрафованы, по одной версии — на 500 рублей, по другой — на 5000. Где можно получить информацию о том, правда это или нет? Не опровергать же разнообразные фейки на официальных сайтах, посвященных поправкам и голосованию?
Рецепт состоит в том, что граждане должны научиться отличать достоверную информацию от недостоверной. Если о чем-то сообщают официальные источники, значит, этому можно доверять. Если данные приходят, скажем, в социальных сетях или мессенджерах, значит, к ним нужно отнестись критически. Задать себе вопрос, может ли изложенное быть правдой. И, скорее всего, едва задав себе этот вопрос, вы сами же — в случае фейков ‑ и ответите: нет, не может, потому что это бред«, — отметил Сергей Гребенников.