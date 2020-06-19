Москва, , 13:22 — REGNUM Граждане должны научиться отличать достоверную информацию от недостоверной и критически относиться к сведениям, распространяемым через неофициальные источники, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 19 июня, глава Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников, комментируя случаи распространения недостоверной информации о подготовке и проведении голосования по поправкам в Конституцию.

« С фейками вокруг темы голосования по поправкам в Конституцию всё несколько сложнее, чем, скажем, с той недостоверной информацией, которая распространялась об эпидемии коронавируса. В том случае для противодействия фейкам было важно, чтобы официальные источники оперативно отрабатывали повестку, быстро сообщали о количестве пострадавших, утвержденных мерах противодействия. И этой оперативно изложенной официальной позиции мы могли доверять.

Тут иная ситуация ‑ и весьма своеобразные фейки. Скажем, распространяются сведения о том, что те, кто не проголосуют, будут оштрафованы, по одной версии — на 500 рублей, по другой — на 5000. Где можно получить информацию о том, правда это или нет? Не опровергать же разнообразные фейки на официальных сайтах, посвященных поправкам и голосованию?