Москва, 19 июня 2020, 13:22 — REGNUM Граждане должны научиться отличать достоверную информацию от недостоверной и критически относиться к сведениям, распространяемым через неофициальные источники, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 19 июня, глава Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников, комментируя случаи распространения недостоверной информации о подготовке и проведении голосования по поправкам в Конституцию.
«Культурная хроника»
К информации нужно относиться критически: о фейках про голосование
«С фейками вокруг темы голосования по поправкам в Конституцию всё несколько сложнее, чем, скажем, с той недостоверной информацией, которая распространялась об эпидемии коронавируса. В том случае для противодействия фейкам было важно, чтобы официальные источники оперативно отрабатывали повестку, быстро сообщали о количестве пострадавших, утвержденных мерах противодействия. И этой оперативно изложенной официальной позиции мы могли доверять.
Тут иная ситуация ‑ и весьма своеобразные фейки. Скажем, распространяются сведения о том, что те, кто не проголосуют, будут оштрафованы, по одной версии — на 500 рублей, по другой — на 5000. Где можно получить информацию о том, правда это или нет? Не опровергать же разнообразные фейки на официальных сайтах, посвященных поправкам и голосованию?
Рецепт состоит в том, что граждане должны научиться отличать достоверную информацию от недостоверной. Если о чем-то сообщают официальные источники, значит, этому можно доверять. Если данные приходят, скажем, в социальных сетях или мессенджерах, значит, к ним нужно отнестись критически. Задать себе вопрос, может ли изложенное быть правдой. И, скорее всего, едва задав себе этот вопрос, вы сами же — в случае фейков ‑ и ответите: нет, не может, потому что это бред«, — отметил Сергей Гребенников.
Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против принятия новой Конституции, но допустил изменения существующей. Если первая глава Конституции ("Основы конституционного строя") неприкосновенна, то всё остальное, по мнению президента, менять можно. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ.