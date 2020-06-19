Москва, , 13:21 — REGNUM Кремль считает предвыборную ситуацию в Белоруссии ее внутренним делом и не вмешивается в это, заявил 19 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом Песков ответил на вопрос о задержании в Белоруссии претендента на пост главы государства Виктора Бабарико.

«Мы считаем это внутренним делом Белоруссии, в данном случае мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела страны», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 июня, комитет государственного контроля Белоруссии официально заявил о задержании основного участника президентской кампании — экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

Сообщалось, что Бабарико «был задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности».

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