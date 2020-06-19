Дамаск, , 13:17 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки зафиксировали два нарушения перемирия на территории данной страны. Об этом 19 июня говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня», — сообщается в бюллетене.

Также указывается, что один из этих случаев был зафиксирован в провинции Идлиб, а второй — в провинции Алеппо.

Кроме этого, уточняется, что представители Турции в комиссии за этот же период не отметили ни одного нарушения режима прекращения огня в Сирии.

При этом добавляется, что за последние 24 часа российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил в Сирии акций гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Сирии Хусейн Арнус на встрече с прибывшей в страну иранской делегацией обсудил экономическое сотрудничество с Тегераном.