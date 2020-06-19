Тбилиси, , 13:19 — REGNUM Журналисту оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгию Габунии, на которого якобы готовилось покушение, была предложена защита за государственный счет. Об этом 19 июня после его допроса сообщила журналистам прокурор Майя Силагадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

На вопрос журналистов, существует ли угроза жизни журналисту, прокурор ответила, что имеет права об этом говорить.

«Оценок делать не можем. Мы подтверждаем конкретные факты. Факт, что мы предложили Георгию Габуния защиту за счет государства», — сказала Силагадзе.

Она добавила, что не может сообщить подробности расследования, а также о том, когда оно началось. По словам прокурора, Габунии задали конкретные вопросы, а он дал конкретные ответы.

Напомним, информацию о якобы готовящемся покушении на Габубнию начал сообщать глава телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия. Он заявил, что Служба государственной безопасности задержала гражданина России Васамбека Бокова, который якобы должен был убить журналиста. В СГБ сообщили, что Боков задержан, но обвинений покушении на убийство ему не предъявлено.

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