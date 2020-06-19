Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Санкт-Петербургская избирательная комиссия получила бюллетени для голосования по Конституции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Горизбиркоме.

Типография № 12 им. Лоханкова передала документы представителям комиссии 19 июня. Напомним, голосование по поправкам состоится 1 июля, в течение шести дней до этой даты будет идти досрочное голосование.

Для Петербурга всего изготовили 3 млн 846 тыс. 221 бюллетень, 695 тыс. из них предназначены для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Контролировали передачу заместитель председателя Горизбиркома Алла Егорова, секретарь комиссии Марина Жданова и члены ГИК Екатерина Астафьева и Екатерина Фесик.

Также члены Горизбиркома засвидетельствовали уничтожение печатных форм, использованных для изготовления бюллетеней, и бракованных экземпляров.

Бюллетени распределили между 30 территориальными комиссиями. Уже ТИКи должны передать документацию на участки.

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