Чебоксары, , 13:09 — REGNUM В Чувашии прощание с экс-руководителем республики Михаилом Игнатьевым пройдёт 21 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы Чувашии.

На воскресенье, 21 июня, в Чебоксарах назначены церемония прощания и похороны Михаила Игнатьева.

«Церемония прощания пройдет в ледовом дворце «Чебоксары-Арена» с 9:00 до 12:00 часов», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 58-летний Михаил Игнатьев, который руководил Чувашией 9,5 лет (с августа 2010 года по 29 января 2020 года), скончался 18 июня в одной из клиник Санкт-Петербурга. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что «это, безусловно, очень печальная новость».

В Чувашии создали правительственную комиссию для организации похорон. Врио главы республики Олег Николаев выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Игнатьева, отметив, что «это печальное известие».

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