Москва, , 13:06 — REGNUM Итоговый список приглашенных на парад Победы в Москве может быть еще скорректирован, заявил 19 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Возможны корректировки списка. Мы будем вас информировать», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году исполняется 75 лет со дня Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия, запланированные на 9 мая, пришлось отменить, так как в мае в России был пик эпидемии коронавируса.

В итоге российское руководство приняло решение провести парад Победы 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад Победы.

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