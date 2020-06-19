Киев, , 13:03 — REGNUM Визит на Украину министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, и в том числе его посещение Донбасса, обсудили в ходе телефонного разговора госсекретарь МИД Германии Мигель Бергер и замглавы украинского МИД Егор Божок. Об этом 19 июня сообщает внешнеполитического ведомства Украины.

«Собеседники также обсудили визит на Украину федерального министра иностранных дел Германии Хайко Мааса по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в том числе их совместную поездку в Донбасс для ознакомления с политикой безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что замглавы украинского МИД поздравил Бергера с назначением на должность государственного секретаря и что стороны выразили интерес ко всестороннему углублению двустороннего сотрудничества не только на уровне министерств, но и по всему спектру отношений двух стран.

Кроме этого, Божок выразил благодарность немецкой стороне за финансовую и техническую помощь Украине, а также высказал надежду на скорейшее согласование сторонами всех технических вопросов в получении Украиной от ФРГ помощи в объеме €150 млн для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) рассказали, что за минувшие сутки украинские силовики три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 единиц боеприпасов.