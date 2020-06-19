Хмельницкий, Украина, , 13:07 — REGNUM Суд Хмельницкого остановил рассмотрение вопроса о наложении штрафа на президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина, сообщил 19 июня телеканал «Громадське».

Судья Андрей Мисинкевич обратился в Верховный суд Украины с просьбой разъяснить, может ли глава государства быть привлечён к административной ответственности. Согласно конституции Украины, президент является неприкосновенным.

Напомним, во время визита в Хмельницкий Зеленский и члены его офиса посетили кафе, которое должно было быть закрыто в связи с пандемией коронавируса. Сумма штрафа, которую может заплатить украинский лидер, составляет около $1,2 тыс.

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